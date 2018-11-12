زين مالك: لا أعتبر نفسي مسلما

تداول مغردون مقتطفات من حوار صحافي للمغني الإنكليزي زين مالك، قال فيه إنه لم يعد مسلم الديانة.

وقال مالك في حواره الذي نشر على النسخة الورقية من مجلة فوغ، "لأكون صادقا،لم أتكلم علنا عن معتقدي الديني، لا أزعم أني مسلم".

وأضاف المغني الإنكليزي: "أعتقد أنه مهما كانت معتقدات الناس الدينية فإنها بينهم وبين ما يعبدوه، بالنسبة لي لدي اعتقاد روحاني أنه يوجد إله، لكن هل آؤمن بالجحيم، فلا".

وولد مالك، 25 عاما، لأسرة تتكون من أب باكستاني الأصل يدعى ياسر جواد مالك وأم إنكليزية أيرلندية الأصل تدعى تريشا مالك، التي اعتنقت الإسلام بعد زواجها.

وتابع مالك: "لا أؤمن أنني بحاجة إلى أكل نوع معين من اللحم يتم الصلاة عليه بطريقة معينة، لا أعتقد أنه يجب عليك قراءة صلوات بلغة معينة خمس مرات، لا أؤمن في كل هذا"، مضيفا قوله: "إذا كنت شخصا جيدا، فستسير معك الأمور بسلاسة".

وعن رد فعل أهله بقرار تخليه عن الإسلام قال مالك: "لقد كان الأمر سهلا، فأبي وأمي دائما هنا كي يعلمونني، لقد ذهبت إلى المسجد ودرست الإسلام، لكن والداي أعطوني حق الاختيار".

وختم مالك حواره عن الإسلام قائلا: "بالطبع الإسلام به أشياء جميلة كباقي الأديان"، معربا عن سعادته بأنه بنى حياته على تعاليم الإسلام.