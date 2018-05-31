لماذا استقال زيدان من ريال مدريد؟

لماذا استقال زيدان؟ سؤال يراود محبي كرة القدم حول العالم، فالمدرب الفرنسي حقق إنجازا تاريخيا قاد ريال مدريد إلأى الفوز بدوري أبطال أوروبا ثلاث مرات متتالية.

ورغم عدم إفصاح زيدان عن أسباب واضحة خلال المؤتمر الصحافي للإعلان عن الاستقالة، إلا أن الصحف الرياضية تكهنت الأسباب وفقا لمصادر في النادي قريبة من زيدان.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية الرياضية، إن ما دفع زيدان للاستقالة هو مزيج من عدم الارتياح والطموح.

وأضافت أن زيدان تعرض لانتقادات شديدة خلال الفترة الأخيرة بسبب أداء الفريق، بلأنه لم يحقق إنجازا يذكر على مستوى البطولات المحلية هذا الموسم.

مما زاد الأجواء توترا، خلاف زيدان مع رئيس النادي فلورنتينو بيريز، الذي يفضل بقاء اللاعب الويلزي جاريث بيل ورحيل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن النادي، فيما يفضل زيدان العكس، فمع رحيل رونالدو سيفقد النادي أبرز لاعبيه.

وهناك أسباب أخرى تتعلق بخطط بيريز، الذي لا يحبذ بقاء مدرب للنادي أكثر من ثلاثة مواسم، وزيدان بالفعل قد قضى نحو ثلاثة مواسم مع النادي الملكي استطاع فيها تحقيق تسع بطولات محلية وأوروبية وعالمية.