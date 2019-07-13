لأمر طارئ.. زيدان يغادر معسكر الريال

توفي مساء السبت في فرنسا، شقيق نجم الكرة العالمي ومدرب ريال مدريد الإسباني زين الدين زيدان، المدعو فريد، بعد معاناة مع المرض.

وغادر زيدان الذي كان في مونتريال الكندية حيث معسكر ريال مدريد، للوقوف بجانب عائلته بعدما اشتد المرض على أخيه.

وخلال مران اليوم، وقف لاعبو ريال مدريد دقيقة صمت على روح شقيق زيدان، بعدما أصدر ريال مدريد بيانا أكد فيه مغادرة زين الدين زيدان للمعسكر لأسباب شخصية.

وجاء في موقع ريال مدريد "التزم جميع أعضاء الفريق الأول في ريال مدريد دقيقة صمت قبل التدريب في مونتريال بعد وفاة فريد زيدان، شقيق مدربنا، زين الدين زيدان".