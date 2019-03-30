بالصور.. زيارة البابا إلى المغرب

Accessibility links
المحتوى الرئيسي
الأقسام الرئيسية
البحث
toggle search input
toggle main navigation
بحث
بحث
بحث
البث المباشر
الرئيسية
هل قرأت هذا الخبر؟
من أميركا
العراق
المغرب العربي
علوم وتكنولوجيا
برامج سوا
سوا ماغازين
شنو رأيك
أوراق الصباح
هل تعرف؟
المزيد
راديو سوا العراق
راديو سوا العراق
البث المباشر
٠٥:٥٩ - ٢٣:٥٩
مباشر
العراق- الأخبار والأغاني
البرنامج المقبل
٠٠:٠٠ - ٠٥:٥٩
العراق- الأخبار والأغاني
٠٥:٥٩ - ٠٧:٣٠
العراق- أوراق الصباح
٠٧:٣٠ - ١٣:٥٩
العراق- الأخبار والأغاني
راديو سوا الخليج
راديو سوا الخليج
البث المباشر
١١:٥٩ - ٢٣:٥٩
مباشر
الخليج- الأخبار والأغاني
البرنامج المقبل
٠٠:٠٠ - ١١:٥٩
الخليج- الأخبار والأغاني
١١:٥٩ - ٢٣:٥٩
الخليج- الأخبار والأغاني
راديو سوا المغرب
راديو سوا المغرب
البث المباشر
١١:٥٩ - ٢٣:٥٩
مباشر
المغرب- الأخبار والأغاني
البرنامج المقبل
٠٠:٠٠ - ١١:٥٩
المغرب- الأخبار والأغاني
١١:٥٩ - ٢٣:٥٩
المغرب- الأخبار والأغاني
راديو سوا مصر
راديو سوا مصر
البث المباشر
١١:٥٩ - ٢٣:٥٩
مباشر
مصر- الأخبار والأغاني
البرنامج المقبل
٠٠:٠٠ - ١١:٥٩
مصر- الأخبار والأغاني
١١:٥٩ - ٢٣:٥٩
مصر- الأخبار والأغاني
راديو سوا لبنان
راديو سوا لبنان
البث المباشر
١١:٥٩ - ٢٣:٥٩
مباشر
لبنان- الأخبار والأغاني
البرنامج المقبل
٠٠:٠٠ - ١١:٥٩
لبنان- الأخبار والأغاني
١١:٥٩ - ٢٣:٥٩
لبنان- الأخبار والأغاني
راديو سوا الأردن
راديو سوا الأردن
البث المباشر
١١:٥٩ - ٢٣:٥٩
مباشر
الأردن- الأخبار والأغاني
البرنامج المقبل
٠٠:٠٠ - ١١:٥٩
الأردن- الأخبار والأغاني
١١:٥٩ - ٢٣:٥٩
الأردن- الأخبار والأغاني
راديو سوا السودان
راديو سوا السودان
البث المباشر
١١:٥٩ - ٢٣:٥٩
مباشر
السودان- الأخبار والأغاني
البرنامج المقبل
٠٠:٠٠ - ١١:٥٩
السودان- الأخبار والأغاني
١١:٥٩ - ٢٣:٥٩
السودان- الأخبار والأغاني
راديو سوا موريتانيا
راديو سوا موريتانيا
البث المباشر
١١:٥٩ - ٢٣:٥٩
مباشر
موريتانيا- الأخبار والأغاني
البرنامج المقبل
٠٠:٠٠ - ١١:٥٩
موريتانيا- الأخبار والأغاني
١١:٥٩ - ٢٣:٥٩
موريتانيا- الأخبار والأغاني
مختارات صوتية
سوا ماغازين
المنطقة الحرة
بحث
بحث
سابق
لاحق
عاجل
سابق
لاحق
مباشر
العراق- الأخبار والأغاني
الخليج- الأخبار والأغاني
المغرب- الأخبار والأغاني
مصر- الأخبار والأغاني
لبنان- الأخبار والأغاني
الأردن- الأخبار والأغاني
السودان- الأخبار والأغاني
موريتانيا- الأخبار والأغاني
هل قرأت هذا الخبر؟
بالصور.. زيارة البابا إلى المغرب
٣٠ مارس، ٢٠١٩
بدأ البابا فرنسيس السبت زيارة إلى المغرب تستغرق يومين تتمحور فعالياتها حول الحوار بين الأديان وقضايا المهاجرين. وكان الملك محمد السادس وشقيقه مولاي رشيد وولي العهد مولاي الحسن في مقدمة مستقبلي البابا في مطار الرباط سلا.
١
العاهل المغربي والبابا في القصر الملكي في الرباط
٢
البابا فرنسيس والملك محمد السادس خلال توقيعهما وثيقة مشتركة
٣
العاهل المغربي والبابا فرنسيس في ساحة مسجد حسان التاريخي
٤
تزينت شوارع الرباط خلال الأيام الأخيرة استعدادا لاستقبال البابا وشددت الإجراءات الأمنية
المزيد
بالصور.. زيارة البابا إلى المغرب
أهم الأخبار
البابا يدعو من المغرب لمجابهة التعصب
صالح: مخطط لضرب الشرعية و102 هي الحل
المرصد السوري: روسيا قتلت 8 آلاف مدني
180 مليون دولار.. خسائر فيضانات إيران
Recommended
اشترك في قائمة البريد
قد ينال إعجابك أيضا
أهم الأخبار
البابا يدعو من المغرب لمجابهة التعصب
أهم الأخبار
صالح: مخطط لضرب الشرعية و102 هي الحل
هل قرأت هذا الخبر؟
'بوتفليقة يُعيّن'.. وجزائريون يستنكرون
من أميركا
1.4 مليون دولار تعويض عن عنف ضباط سجن
علوم و تكنولوجيا
خمس فوائد للإقلاع عن الخبز الأبيض
هل قرأت هذا الخبر؟
المغرب.. 'معهد تكوين الأئمة' بوجه التطرف
Back to top
XS
SM
MD
LG