تحذير من زلازل جديدة بكاليفورنيا

ارتفع احتمال وقوع زلزال جديد بقوة أكبر من سبع درجات على مقياس ريختر في جنوبي كاليفورنيا خلال الأسبوع القادم إلى 11 في المئة بحسب تقديرات أولية لعلماء الزلازل.

أما احتمال وقوع زلزال أعنف من الذي وقع ليل الجمعة في ريدجكريست فيصل إلى 9 في المئة، بحسب ما نقلت صحيفة لوس أنجليس تايمز عن عالمة الزلازل لوسي جونز التي أضافت أن "احتمال وقوع زلزال بقوة تفوق السبع درجات في المنطقة يبلغ واحدا من عشرة".

وتشير جونز إلى أن منطقة "أوِنز فالي" معرضة لزلزال يفوق الست درجات بنسبة تبلغ 50 في المئة. أما الهزات التي تقارب الخمس درجات فتبدو شبه مؤكدة خلال الأيام القادمة.

وكان آخر زلزال بقوة تزيد على سبع درجات يضرب كاليفورنيا قد وقع في صحراء موهافي عام 1999 وهو ما يشير إلى نشاط زلزالي ضعيف خلال العقدين الأخيرين بحسب جونز التي أضافت أنها لا تتوقع أن يتسبب الزلزال الحالي بأي أنشطة مشابهة في تصدع "سان أندرياس" الشهير.

وقد تبعت زلزال الجمعة عشرات الهزات الارتدادية وكان من بينها عدد كبير من الهزات التي تجاوزت قوتها 5.1 على مقياس ريختر.

وأردفت عالمة الزلازل الأميركية أن الزلزال الأول الذي شهده جنوبي كاليفورنيا الخميس أصبح يعتبر بمثابة "هزة استباقية" لزلزال الجمعة.