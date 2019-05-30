زوكربيرغ يواجه تصويتا للتنحي عن فيسبوك

يواجه مارك زوكربيرغ تصويتا يدعوه إلى ترك منصبه كرئيس لمجلس إدارة شركة فيسبوك، وذلك خلال الاجتماع السنوي للشركة المقرر الخميس.

وبالإضافة لرئاسة مجلس إدارة فيسبوك، يشغل زوكربيرغ منصب المدير التنفيذي في عملاق التواصل الاجتماعي الذي أسسه عام 2004.

ويرى الداعمون لفكرة تنحي زوكربيرغ عن رئاسة مجلس الإدارة، أنها ستكون فرصة جيدة لمساعدته على التركيز على تسيير أمور الشركة بشكل أفضل.

ومن غير المرجح أن ينجح التصويت في إزاحة زوكربيرغ من منصبه، لأنه ببساطة يمتلك 60 في المئة من قوة التصويت، لكن مع ذلك فإن نسبة المساهمين الذين سيصوتون ضده يمكن أن تكشف إلى أي مدى يحظى بالثقة داخل الشركة.

وهذه ليست المرة الأولى التي يواجه فيها زوكربيرغ مخاوف من قبل المستثمرين بشأن قوته ونفوذه داخل فيسبوك، ففي الاجتماع السنوي العام الماضي ذهب أحد المستثمرين إلى أبعد من ذلك، حين حذر من أن فيسبوك معرض لخطر "الدكتاتورية".