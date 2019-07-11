زوراق إيرانية تعترض ناقلة بريطانية في الخليج

أبلغ مسؤولان أميركيان شبكة "سي أن أن" أن خمسة زوارق تابعة للحرس الثوري الإيراني حاولت الاستيلاء على ناقلة نفط بريطانية في الخليج.

وقال المسؤلان اللذان قالت الصحيفة إنهما على اطلاع بالمسألة، إن السفينة كانت تبحر من الخليج في طريقها نحو مضيق هرمز عندما اعترضتها الزوارق.

وذكر مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أن خمسة قوارب يعتقد أنها تابعة للحرس الثوري الإيراني اقتربت من ناقلة بريطانية في الخليج وطلبت منها التوقف في المياه الإيرانية، لكن القوارب انسحبت بعد أن حذرتها سفينة حربية بريطانية عبر الراديو.