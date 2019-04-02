زوجة كارتر تدافع عن بايدن

نفت ستيفاني كارتر زوجة وزير الدفاع الأميركي الأسبق آش كارتر صحة تقارير تحدثت عن تصرف غير لائق تعرضت له من جو بايدن نائب الرئيس السابق.

وقالت كارتر إن التقارير التي تداولت صورة سابقة تجمعها ببايدن أخطأت في تفسير وضع يديه على كتفيها، قائلة إنها كانت متوترة للغاية إبان تأدية زوجها للقسم وزيرا للدفاع في 2015، وإن بايدن كان يحاول تقديم الدعم لها.

ويحيط الجدل ببايدن (76 عاما) كذلك بسبب اتهام امرأة له بتقبيلها عنوة قبل سنوات.

وتشكك تلك التقارير في إمكانية حصول بايدن على ترشيح الحزب الديمقراطي لدخول معترك انتخابات الرئاسة المقبلة في 2020.