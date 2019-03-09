زوجة الأمير شارلز بالقفطان

يبدو بأن زوجة الأمير تشارلز، نجل الملكة إليزابيث الثانية، معجبة بالقفطان المغربي، بحيث اختارته لإطلالتها في مناسبتين وذلك خلال شهر واحد تقريبا.

ففي بداية الشهر الماضي، ظهرت دوقة كورنوول، كاميلا باركر بولز، في حفل العشاء السنوي للمؤسسة الخيرية 'British Asian Trust" الذي احتضنه قصر باكنغهام، بقفطان مغربي أخضر اللون.

وبعد ذلك بنحو شهر، وتحديدا في منتصف الأسبوع الجاري، ظهرت زوجة ولي العهد البريطاني، مجددا، في حفل احتضنته سفارة أيرلندا في لندن بنفس القفطان أخضر اللون.

وقد خطفت إطلالة دوقة كورنوول الأنظار إليها، وتحدثت كثير من وسائل الإعلام عن القفطان الذي اختارته في المناسبة الأولى، كما تحدثت عن اختيارها لنفس القفطان في مناسبة أخرى خلال فترة لا تتجاوز الشهر الواحد.

ووفقا لعدد من وسائل الإعلام، فإن القفطان الذي ظهرت به كاميلا باركز بولز في المناسبتين، هدية تلقتها من ملك المغرب محمد السادس، وذلك قبل نحو ثمان سنوات، حين قامت وزوجها الأمير تشارلز بزيارة إلى المغرب.

المصدر: أصوات مغاربية