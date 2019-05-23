زوبعة قوية تضرب عاصمة ميزوري

تعرضت عاصمة ولاية ميزوري في وقت متأخر الأربعاء إلى زوبعة "كبيرة ومدمرة" خلفت أضرارا جسيمة في عدة مناطق بالمدينة وأدت إلى إصابة أو محاصرة مواطنين تحت الأنقاض.

وأكدت خدمة الأرصاد الجوية الوطنية رصد الإعصار العنيف فوق مدينة جيفرسون سيتي في الساعة 11:43 ليلا وقالت إنه كان يتقدم بسرعة 40 ميلا في الساعة، متوقعة احتمال سقوط قتلى.

وبعد الساعة 12:53 فجرا الخميس، أسفرت العاصفة عن خسائر جسيمة على طول شارع إليس قرب الطريق 54، وفق وزارة السلامة العامة في الولاية.

وفيما قالت الشرطة إن ما من وفيات سجلت حتى صباح الخميس، أوضحت أن هناك تقارير تتحدث عن وقوع إصابات وتقارير تشير إلى وجود مواطنين محاصرين تحت أنقاض منازلهم.

وهذا فيديو صوره أحد المواطنين في ميزوري للزوبعة المدمرة خلال تقدمها قرب أحد الأحياء السكنية.

وهذا فيديو يرصد جانبا من الأضرار.

وبعد الساعة الواحدة فجرا، قال حوالي 5000 شخص إن التيار الكهربائي انقطع عنهم. وقد أدت الزوبعة إلى اقتلاع العديد من أعمدة الكهرباء.

ويعيش في جيفرسون سيتي حوالي 43 ألف شخص.

وعلى بعد 270 كلم عن جيفرسون سيتي، قُتل ثلاثة أشخاص على الأقل الأربعاء إثر زوبعة عنيفة في غولدن سيتي، فيما أصيب آخرون بجروح في مدينة كارل جانكشن المجاورة، وفق وزارة السلامة العامة في الولاية.

ورصدت إحدى الزوابع قرب جابلين، في الذكرى الثامنة لزوبعة ضخمة حصدت أرواح 161 شخصا في المدينة.

تجدر الإشارة إلى أن ما لا يقل عن 29 زوبعة سجلت خصوصا في ميزوري وأوكلاهوما المجاورة خلال الساعات الـ24 الماضية. وبلغ عدد الزوابع منذ الجمعة الماضية 171.

وتشهد ولايات تقع وسط الولايات المتحدة خصوصا ميزوري وأوكلاهوما وكانزاس منذ أيام عواصف وأمطارا وفيضايات ورياحا عاتية وصواعق.