زلزال يضرب غرب إيران

ضرب زلزال بقوة 6.3 درجات على مقياس ريختر غرب إيران الأحد، حسبما ذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية.

وأضافت الهيئة أن الزلزال وقع على عمق 65 كيلومترا وعلى بعد 114 كيلومترا من مدينة عيلام الإيرانية القريبة من الحدود مع العراق.

وأفاد مستخدمون عبر قنوات تليغرام في إيران، بأن سكان مناطق قصر شيرين وغيلان غرب وسربل ذهب، شعروا بـ"هزات أرضية قوية".

وفي العراق أفادت وسائل إعلام محلية بأن سكان محافظات بابل والديوانية وواسط وذي قار والنجف وكربلاء، إضافة إلى العاصمة بغداد وعدد من مناطق إقليم كردستان شعروا بالزلزال.

كما شعر سكان الكويت بالزلزال وخاصة في المناطق الساحلية، وفقا لوكالة الأنباء الرسمية.

وشهدت إيران في تشرين الثاني/نوفمبر 2017 زلزالا بقوة 7.3 درجات راح ضحيته 620 قتيلاً في محافظة كرمانشاه، إضافة إلى ثمانية قتلى في العراق وعشرات الجرحى في كلا البلدين.