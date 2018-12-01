زلزال يضرب شرق إندونيسيا

ضرب زلزال بقوة 6.3 درجات على مقياس ريختر شرق إندونيسيا السبت، بحسب المرصد الجيولوجي الأميركي، دون إصدار أي تحذير من خطر تسونامي.

وقال المرصد الأميركي إن الزلزال ضرب قاع البحر جنوب شرق إندونيسيا على بعد حوالي 130 كيلومترا شمال شرق مدينة تياكور.

وقالت الوكالة الإندونيسية لإدارة الكوارث إن سكان تياكور شعروا بهزة خفيفة لما بين ثلاث وخمس ثوان.

وصرح المتحدث باسم وكالة إدارة الكوارث سوتوبو بوروو نوغروهو "لم تسجل أضرار أو وفيات".

وتشهد المنطقة الكثير من الزلازل، لكن نوغروهو قال إن مركز الزلزال الأخير كان عميقا.

وشعر بالزلزال سكان ديلي عاصمة تيمور الشرقية المجاورة والواقعة على بعد حوالى 370 كيلومترا من مركز الزلزال.

وتقع إندونيسيا على "حزام النار" في المحيط الهادي حيث يؤدي احتكاك صفائح تكتونية إلى زلازل متكررة ونشاط بركاني كبير.