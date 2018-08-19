زلزال جديد يضرب جزيرة لومبوك

ضرب زلزال بقوة 6.3 درجة جزيرة لومبوك الإندونيسية الأحد، بعد أسبوعين من هزة أرضية تسببت بسقوط أكثر من 460 قتيلا، بحسب ما أعلن المعهد الجيولوجي الأميركي.

وحدد مركز الزلزال بجنوب غرب مدينة بيلانتينغ على عمق 7 كلم وقال سكان من شرق الجزيرة إنهم شعروا بالهزة.

وقال أحد السكان أغوس سليم "كنت أقود لتسليم مساعدات إلى الذين تم إجلاؤهم، حين أخذت أعمدة الكهرباء تترنح، فأدركت أنه زلزال". وتابع "أخذ الناس يهرعون ويصرخون في الشوارع".

كذلك أحس بالهزة سكان ماتارام كبرى مدن الجزيرة، وجزيرة بالي السياحية المجاورة.

وفي 5 آب/أغسطس، أتى زلزال بقوة 6.9 درجات على آلاف المساكن والمباني في لومبوك.

وتقع أندونيسيا، الأرخبيل الذي يضم 17 ألف جزيرة، على "حزام النار" في المحيط الهادئ، المنطقة التي تشهد نشاطا بركانيا وزلزاليا قويا.

وتضرب زلازل كثيرة هذا البلد الواقع في جنوب شرق آسيا، لكن معظمها غير خطيرة.