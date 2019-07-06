زلزال قوي ثان يضرب كاليفورنيا

ضرب زلزال هو الأقوى في ربع قرن الجمعة جنوبي ولاية كاليفورنيا الأميركية بعد يوم واحد من زلزال ضرب المنطقة ذاتها.

وقال المرصد الجيولوجي الأميركي إن زلزالا بقوة 7.1 على مقياس ريختر ضرب جنوب كاليفورنيا، وهو ما ورد أيضا من المرصد الأوروبي للزلازل.

وقال مغردون في الولاية الأميركية الأكثر سكانا إنهم شعروا بالزلزال وذلك بعد يوم واحد من زلزال آخر بقوة 6.4 على مقياس ريختر.

وتوقفت حركة القطارات في منطقة جنوب كاليفورنيا.

في لوس أنجلس، أفاد مغرودون بشعورهم بالهزة في مطار لوس أنجلس الدولي، وفي المدينة وعدد من ضواحيها.

وقالت السلطات إنه لا خطر من تسونامي في المنطقة بعد الزلزال الذي ضرب على بعد 60 ميلا شرق بيكرز فيلد الساعة 8:16 مساء الجمعة بالتوقيت المحلي، وعلى بعد 4 أميال من مركز زلزال الخميس في ريدجكريست، وعلى بعد 25 ميلا شمال لوس أنجلس.

وفي الأيام العشرة الماضية، سجل 117 زلزالا بقوة تتجاوز 3 على مقياس ريختر في ولاية كاليفورنيا.

وقالت إدارة الإطفاء في لوس أنجلس إن التقارير الأولية لا تشير إلى وقوع أضرار في المدينة.

أما في ريدجكريست، فقد تم الإبلاغ عن أضرار في مبان وحرائق.

ولاحقا خفضت الوكالة الأوروبية المتوسطية لرصد الزلازل تقديرها لقوة الزلزال إلى 6.9 على مقياس ريختر.