زلزال في ألاسكا وتحذير من تسونامي

أعلنت الوكالة الجيولوجية الأميركية أن زلزالا بقوة سبع درجات ضرب صباح الجمعة جنوب ألاسكا، ما دفع السلطات إلى توجيه تحذير من احتمال حصول تسونامي في هذه المنطقة، ألغته في وقت لاحق.​

وأضافت الوكالة أن سكان أنكوريج كبرى مدن الولاية شعروا بقوة الزلزال، إلا أنه لم يبلغ بعد عن سقوط ضحايا ولا عن تسجيل أضرار جسيمة.

ووقع الزلزال على بعد 13 كلم من أنكوريج وعلى عمق 41 كلم.

ونقلت صحيفة أنكوريج ديلي نيوز، أبرز صحف الولاية "أن الهزة كانت قوية إلى درجة إيقاع الأغراض عن الرفوف، وجعل الأبنية تهتز في هذه المنطقة" من الولاية.