زلزالان يضربان الأردن

ضرب زلزالان الأردن والأراضي الفلسطينية الأربعاء بقوة 4.2 و3.2 درجة على مقياس ريختر وبعمق 10 كيلو مترات مركزهما منطقة بحيرة طبريا، من دون تسجيل إصابات.

وقال مدير مرصد الزلازل في الأردن الدكتور محمود القريوتي لوكالة الأنباء الرسمية "بترا" إن "الزلزال الأول وقع عند الساعة 4.50 دقيقة صباحا بقوة 4.2 درجة، أعقبه بثماني دقائق وفي المكان ذاته زلزال آخر بقوة 3.2 درجة".

وأضاف القريوتي أن الزلزال الأول كان ملموسا من قبل سكان شمال الأردن خاصة في مدينة إربد، كما شعر سكان منطقة الجليل شمال بحيرة طبريا بالزلزال أيضا.

وتشهد مناطق مختلفة من الأردن ودول مجاورة له نشاطا زلزاليا لوقوعها في حفرة الانهدام على الشق السوري الإفريقي.

وكان مرصد الزلازل الأردني قد سجل يوم 31 تشرين الأول/ أكتوبر عام 2016 هزتين أرضيتين بقوة 4.2 وثلاث درجات على مقياس ريختر على مقربة من مدينة العقبة على البحر الأحمر.

وتعرض الأردن ودول مجاورة له عام 1995 لزلزال بلغت قوته 7.3 درجة على مقياس ريختر.