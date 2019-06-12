زكا للحرة: ذقت في سجون إيران كل أنواع التعذيب

خاص / "الحرة"

لبى اللبناني نزار زكا (51 عاما) دعوة نائبة الرئيس الإيراني لزيارة طهران، لكنه في طريق عودته إلى المطار، فوجئ بسيارة مدنية توقفه وتختطفه"، حسب قوله في مقابلة خاصة مع "الحرة".

بسبب هذه الزيارة، ظل زكا "الذي لم يؤذ نملة في حياته" حسب تعبيره، مختطفا لنحو أربع سنوات ولم يفرج عنه إلا الثلاثاء.

في المرحلة الأولى من اختطافه، ذاق زكا "كل أنواع التعذيب الجسدي والنفسي، فضلا عن ساعات طويلة في التحقيق، ومحاولة إجباري على قول أشياء غير صحيحة.

زكا وصل إلى بيروت الثلاثاء، بعد أن إفراج مشروط من القضاء الإيراني الذي كان قد حكم عليه بالسجن عشر سنوات عام 2016 بتهمة التجسس.

وفي الاحتجاز كانت هناك أنواع أخرى من التعذيب "يوقفون الطعام، ووضعوني في زنزانة انفرادي لم أعرف منها سواء كنت بالنهار أم الليل، حتى في الطريق ما بين الاحتجاز إلى مكان التحقيق مغمض العينين"، لافتا إلى أنه لم يعلم مكانه طوال شهر ونصف.

وأضاف أن السلطات الإيرانية طلبت منه الظهور في فيديو والادعاء بأنه قام بجرائم معينة في مقابل الإفراج عني لكني رفضت، "كل من كانوا في السجن حذروني وأخبروني بأنني إذا ظهرت في فيديو وفعلت ما طلب مني فلن يفرج عني أيضا".

لم يكن زكا الأجنبي الوحيد في سجن إيفين سيء السمعة، "كان معي إيرانيون سويديون، وإيرانيون إنكليز، وإيرانيون أميركيون، وأميركيون فقط، كلنا كنا رهائن للحصول على مكاسب سياسية أو إقليمية".

ففي أيلول/سبتمبر العام 2017، أكد القضاء الإيراني في الاستئناف عقوبة السجن 10 أعوام بحق زكا بالإضافة إلى مواطن أميركي ومواطنين إيرانيين أميركيين بتهمة "التعاون" مع الولايات المتحدة.

وتشكك منظمات دولية في نزاهة القضاء الإيراني، حيث تعتقل تعمد السلطات الإيرانية على اعتقال مواطنين أجانب وإيرانيين يحملون جنسيات أجنبية بتهم تتعلق بالتجسس من دون وجود أدلة واضحة.

ويتعرض المعتقلون لسوء معاملة في السجون الإيرانية سيئة السمعة.

يقول زكا لـ"الحرة" من بيروت بعد الإفراج عنه "لم أتغير وسأظل مع حرية التعبير وحرية الإنترنت، وما صار معي لن يوقف إيماني بالحريات، بل زادني قوة وإيمان بالحرية".