زغرب.. تعرف على حياة التشرد برحلة سياحية

استطاع مشرد سابق في العاصمة الكرواتية زغرب أن يحول مأساته إلى عمل يحميه من مشقات التشرد.

وينظم ميله مرفاي جولات سياحية للتعريف بمشقات حياة التشرد التي يرى فيها بعض السياح الوجه الآخر للمدينة.

ويقول مرفاي إنه سمع نعوتا كثيرة تصفه بالرجل القذر والسكير والكسول خلال سنوات تشرده الثلاث في زغرب، لكنه عقد العزم على إزالة هذه الصور النمطية من خلال تنظيمه زيارات سياحية من نوع خاص.

ويبدأ مرفاي (58 عاما) جولة "زغرب غير المرئية" من نقطة التجمع في متنزه الملك توميسلاف حيث يتقاطر السياح والأزواج الشباب والأطفال بأعداد كبيرة.

ويوضح أن أي مشرد لن يجرؤ على الارتياح في هذا المتنزه خلال النهار "فإذا ناموا على الأرضية العشبية ستسطر الشرطة غرامة في حقهم".