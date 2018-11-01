زغرب.. تعرف على حياة التشرد برحلة سياحية

استطاع مشرد سابق في العاصمة الكرواتية زغرب أن يحول مأساته إلى عمل يحميه من مشقات التشرد.
وينظم ميله مرفاي جولات سياحية للتعريف بمشقات حياة التشرد التي يرى فيها بعض السياح الوجه الآخر للمدينة.
ويقول مرفاي إنه سمع نعوتا كثيرة تصفه بالرجل القذر والسكير والكسول خلال سنوات تشرده الثلاث في زغرب، لكنه عقد العزم على إزالة هذه الصور النمطية من خلال تنظيمه زيارات سياحية من نوع خاص.
ويبدأ مرفاي (58 عاما) جولة "زغرب غير المرئية" من نقطة التجمع في متنزه الملك توميسلاف حيث يتقاطر السياح والأزواج الشباب والأطفال بأعداد كبيرة.
ويوضح أن أي مشرد لن يجرؤ على الارتياح في هذا المتنزه خلال النهار "فإذا ناموا على الأرضية العشبية ستسطر الشرطة غرامة في حقهم".
ويظهر هذا النشاط واقعا مرا من المدينة بعيدا كل البعد عن الواجهات البراقة والساحات الفسيحة في زغرب الغنية بالمعالم الساحرة من حقبة الإمبراطورية النمساوية المجرية.
وتشير تقديرات لمنظمات غير حكومية إلى أن كرواتيا تعد حوالي ألفي مشرد يعيش غالبيتهم في العاصمة زغرب.
ويقول ميله مرفاي متوجها لحوالي عشرين تلميذا ثانويا برفقة مدرستهم "ستكتشفون الجانب المؤلم لزغرب".
محطة القطارات
ويلفت إلى أن محطة القطارات تشكل نقطة مركزية للمشردين الهائمين في المدينة، فهم يقصدون الموقع للاحتماء من البرد في مستودعات مهجورة متاخمة للمباني المهدمة مع الهروب المستمر من الشرطة التي تأتي أحيانا لحملهم على إخلاء مواقعهم.
كما يؤشر الرجل إلى آلة تحضير القهوة التي لطالما كان يهرع إليها "بعد الاستيقاظ وسط بارد قارس".
ويتحدث مرفاي المدخن النهم ذو اللحية البيضاء، عن "السهولة المخيفة في أن يصبح المرء مشردا"، فقد بدأت رحلة عذابه بعدما أشهرت دار المعارض الفنية التي كان يملكها في ساراييفو إفلاسها في 2009.
وهو فقد مسكنه المرهون لدار المعارض وانتهى زواجه وتخلى عنه أصدقاؤه.
ويقول "لو توقع لي أحدهم قبل عشر سنوات بأنني سأصبح مشردا لكنت وصفته بأنه مجنون".
"فايتر" لمساعدة المشردين
وبدأت أحوال مرفاي تتحسن قبل أربع سنوات إذ نجح في الحصول على بطاقة هوية كرواتية تتيح له الإفادة من مساعدة اجتماعية وطبية كما تسمح له باستئجار غرفة للسكن.
وأقام جمعية لمساعدة المشردين تحمل اسم "فايتر" (المحارب) المشحون بالمعاني الرمزية.
وبدعم من وكالة "برودوتو" المتخصصة في المشاريع الاجتماعية ينظم مرفاي بواقع خمس مرات أسبوعيا جولات تتيح الغوص في عالم المشردين في زغرب المدينة التي تعد 800 ألف نسمة.
ويضيف "قبل أي شيء نريد التصدي لفكرة أن المشردين يتحملون المسؤولية وحدهم عن وضعهم وأنهم ليسوا سوى كسالى مدمنين على الكحول".
ويكشف مرفاي أن رائحته "كانت كريهة للغاية وكان الناس يبادرونني بالقول في أحيان كثيرة "رائحتك مقززة ويجب أن تستحم"".
المصدر: أ ف ب