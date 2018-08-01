ما قصة طائرة فيسبوك؟

فوجئ بعض مستخدمي فيسبوك بـ"ري آكشن" جديد عبارة عن طائرة، لكن بعد ساعات قليلة اختفى عند قسم من رواد الموقع الأزرق.

هذا الأمر دفع مستخدمي فيسبوك إلى التكهن حول السبب وراء إطلاق تحديث جديد على صورة طائرة.

​ما الذي حدث؟

إنه ليس تحديثا جديدا من فيسبوك كما اعتقد البعض، والطائرة ظهرت لبعض مستخدمي نظام أندرويد فقط.

وتبين لاحقا أن هذا الـ"ري آكشن" ما كان إلا جزءا من مسابقة "هاكثون" نظمت بين موظفي فيسبوك، لكن "ري آكشن" الطائرة لم يحظ بالقبول لاعتماده على الموقع، بحسب تصريحات متحدث لفيسبوك لموقع Fast Company.

وهاكاثون(Hackathon) هو حدث يجتمع فيه مبرمجون لتطوير مشاريعهم التكنولوجية، تنظمه عادة شركات كبرى لتشجيع الموظفين على الابتكار والتطوير.

يذكر أن شركة فيسبوك تجري بعض التجارب في خانة الـ"ري آكشنز" من حين لآخر، إذ أضافت سابقا زهرة لكنها حذفت لاحقا.