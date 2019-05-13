ريباريتش لـ'الحرة': لم نرسل 'أف-35' إضافية للخليج

نفت متحدثة باسم وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) الاثنين إرسال الولايات المتحدة مقاتلات إضافية من طراز أف-35 إلى الخليج، في ظل توتر متصاعد في المنطقة.

وقالت المتحدثة باسم البنتاغون لشؤون الخليج والشرق الأوسط ريبيكا ريباريتش لـ "الحرة": "لدى سلاح الجو الأميركي مقاتلات من طراز أف-35 في المنطقة منذ منتصف الشهر الماضي ولم يتم إرسال أي تعزيزات إضافية منها".

وأضافت ريباريتش أن واشنطن تملك طائرات من طراز أف-15 موجودة في قواعد جوية عسكرية أميركية-خليجية "منذ زمن بعيد".

وكانت السعودية قالت الاثنين إن ناقلتي نفط تابعتين لها كانتا ضمن سفن تعرضت لهجوم قبالة ساحل الإمارات، ووصفت هذا الهجوم بأنه محاولة لتهديد أمن إمدادات النفط العالمية، وذلك في خضم حالة من التوتر بين الولايات المتحدة وإيران.

وانسحبت واشنطن العام الماضي من الاتفاق المبرم عام 2015 بين إيران والقوى العالمية والذي يهدف إلى كبح طموحات طهران النووية. ومنذ ذلك الحين، شددت الولايات المتحدة العقوبات على إيران قائلة إنها تريد خفض صادراتها النفطية إلى الصفر.