ريال مدريد يعلن إقالة لوبيتيغي

أقال نادي ريال مدريد الإسباني مدربه جوليان لوبيتيغي، وذلك بعد الخسارة المذلة بخمسة أهداف مقابل هدف واحد أمام الغريم التقليدي برشلونة.

وقال النادي في بيان إنه عين لاعب الفريق السابق سانتياغو سولاري مدربا مؤقتا لقيادة الفريق خلال المرحلة المقبلة.

وكانت صحف إسبانية قالت الأحد إن النادي يتجه للتعاقد مع المدرب الإيطالي انطونيو كونتي لخلافة لوبيتيغي.

وأخفق ريال مدريد في تحقيق أي انتصار خلال آخر خمس مباريات في الدوري حيث خسر أمام اشبيلية وألافيس وليفانتي وتعادل مع أتليتيكو مدريد قبل الخسارة الثقيلة أمام برشلونة.

وهذه هي المرة الثانية التي يخسر فيها لوبتيغي منصبه في غضون خمسة أشهر، حيث كان الاتحاد الاسباني لكرة القدم أقاله من تدريب المنتخب عشية انطلاق كأس العالم في روسيا بداعي تفاوضه من وراء ظهر المسؤولين لتدريب ريال مدريد.