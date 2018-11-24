ريال مدريد يقع في فخ إيبار بثلاثية نظيفة

ألحق إيبار الخسارة الأولى بضيفه ريال مدريد بعد أربعة انتصارات بقيادة مدربه الجديد الأرجنتيني سانتياغو سولاري، بفوزه الكبير عليه 3-صفر السبت ضمن المرحلة الثالثة عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وأتى الفوز الأول الذي يحققه إيبار على ريال منذ صعوده إلى الدرجة الأولى موسم 2014-2015، في مباراة هيمن فيها على ضيفه الذي عانى دفاعيا رغم عودة قلب الدفاع الفرنسي رافايل فاران، ومشاركته الى جانب سيرخيو راموس الذي كان الجمعة موضع اتهام بتسريبات "فوتبول ليكس" بتناول منشطات، وهو ما نفاه فريقه.

وهي الخسارة الأولى لريال مع سولاري المثبَّت الأسبوع الماضي، بعدما تولى لنحو أسبوعين مهام جولن لوبيتيغي المقال بسبب سوء النتائج.

وبدأ أصحاب الملعب المباراة بقوة وتنظيم دفاعي أوقع لاعبي ريال لاسيما كريم بنزيمة وبيل غاريث في مصيدة التسلل، واستحواذ هجومي في نصف ملعب بطل دوري أبطال أوروبا في المواسم الثلاثة الأخيرة.

وفي انتظار باقي مباريات المرحلة، بقي ريال عند رصيد 20 نقطة في المركز السادس، وبفارق نقطتين أمام إيبار السابع.

ويبتعد ريال بفارق أربع نقاط عن غريمه المتصدر وحامل اللقب برشلونة، والذي يحل في وقت لاحق السبت ضيفا على أتلتيكو مدريد الثالث.