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رياضة

الريال يثأر من إشبيلية

لاعب ريال مدريد الكرواتي لوكا مودريتش خلال المباراة

حقق ريال مدريد الفوز على ضيفه أشبيلية على ملعب "سانتياغو برنابيو" وانتزع المركز الثالث بفوز بهدفين نظيفين في المرحلة الـ20 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وكان أشبيلية قد فاز على أرضه ذهابا 3-صفر خلال المرحلة السادسة في أيلول/سبتمبر، وفوز ريال مدريد السبت رفع رصيده إلى 36 نقطة، وتقدم بفارق ثلاث نقاط.

وسجل الهدفان في أواخر الشوط الثاني عبر البرازيلي كاسيميرو والكرواتي لوكا مودريتش.

أتلتيكو يهزم هويسكا

من مباراة أتلتيكو مدريد وهويسكا
من مباراة أتلتيكو مدريد وهويسكا

إلى ذلك حقق أتلتيكو مدريد الفوز بثلاثية على هويسكا في مباراة ثانية.

وافتتح التسجيل في شباك هويسكا عبر المدافع الفرنسي لوكاس هرنانديز، وتبعه بالتسجيل الكولومبي سانتياغو أرياس وكوكي ريسوركسيون.

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