ريال مدريد يضم لاعبا جديدا

أعلن ريال مدريد الإسباني، بطل أوروبا 13 مرة، تعاقده مع المهاجم الصربي الشاب لوكا يوفيتش من إينتراخت فرانكفورت الألماني.

وكتب ريال في بيان الثلاثاء دون الاعلان عن قيمة ومدة الصفقة "يدعم النادي الأبيض صفوفه بمهاجم كان الموسم المنصرم من أبرز مواهب الكرة الاوروبية".

وكان يوفيتش (21 عاما) الذي بلغ مع فريقه نصف نهائي الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" قال في أيار/مايو الماضي "بحسب الخبرة التي نلتها في يوروبا ليغ، أعتقد أن بطولات أخرى تناسب طريقة لعبي".

تابع "بعد المباريات ضد تشلسي (الإنكليزي) وإنتر (الإيطالي) تولد لدي انطباع بأن شعوري سيكون أفضل في البريميرليغ أو سيري إيه تناسبني أكثر طريقة لعب تلك الأندية".

وسجل يوفيتش 27 هدفا في الموسم الماضي مع فرانكفورت في مختلف المسابقات.

وكان فرانكفورت أعلن منتصف نيسان/أبريل الماضي تثبيت تعاقده مع يوفيتش المعار من بنفيكا البرتغالي.

وارتدى يوفيتش قميص إينتراخت فرانكفورت منذ صيف 2017، وكان من المقرر أن تنتهي فترة إعارته بنهاية الموسم الحالي. لكن فرانكفورت أكد في آذار/مارس الماضي أن عقد الإعارة يجيز له التعاقد مع اللاعب بشكل ثابت في صيف 2019 "بأقل من سبعة ملايين يورو"، وهو مبلغ زهيد نسبة لما تدفعه الأندية القارية لقاء ضم لاعبين من مستواه.

وكان النادي الملكي قدم موسما مخيبا من دون أي لقب، ففقد لقبه الأوروبي في دوري الأبطال واكتفى بالمركز الثالث في الدوري المحلي بعد غريمه برشلونة وجاره أتلتيكو مدريد. وأقال ريال مدربه جولن لوبيتيغي بعد 139 يوما على تعيينه، ثم أقال بديله الموقت الارجنتيني سانتياغو سولاري في آذار/مارس وأعاد الفرنسي زين الدين زيدان إلى منصبه الذي تخلى عنه الموسم الماضي.