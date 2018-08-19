ريال مدريد يستهل بطولة الدوري بفوز على خيتافي

بدأ ريال مدريد حقبة ما بعد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بفوز صعب على ضيفه خيتافي بهدفين مقابل لا شيء الأحد في المرحلة الأولى من الدوري الإسباني لكرة القدم التي شهدت فوزا تاريخيا لهويسكا الصاعد لأول مرة في تاريخه على مضيفه أيبار 2-1، وتسجيل أول ثلاثية عبر البرتغالي أندريه سيلفا المنضم حديثا إلى أشبيلية.

وفي المباراة الأولى، شهد ملعب سانتياغو برنابيو، في أول مباراة بعد رحيل البرتغالي الفائز بجائزة الكرة الذهبية خمس مرات، أقل نسبة حضور منذ 20 عاما حيث اقتصر عدد المتفرجين على 48446 شخصا.

وفضل المدرب الجديد للفريق الملكي جولن لوبيتيغي إشراك الحارس القديم الكوستاريكي كيلور نافاس، وعدم الزج بالبلجيكي تيبو كورتوا القادم من تشلسي الإنكليزي.

وسيطر ريال مدريد على المجريات منذ البداية، وانتظر حتى الدقيقة 20 لافتتاح التسجيل بعد كرة عالية مرفوعة أبعدها حارس خيتافي دافيد سوريا من فوق رأس الفرنسي كريم بنزيمة لتعود إلى المدافع داني كارفاخال على خط المنطقة أعادها برأسه من بعيد واستقرت في قلب المرمى.

وتعددت المحاولات الخطرة من قبل أصحاب الأرض وسط قرارت مترددة لطاقم التحكيم بقيادة خافيير إسترادا، ولم تتبدل النتيجة حتى نهاية الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، عاود ريال مدريد ضغطه الهجومي، واستخلص ماركو أسنسيو الكرة من آخر مدافع في صفوف خيتافي، التوغولي دجينيه داكونام وهرب في الجهة اليسرى قبل أن يعسكها خلفية تابعها الويلزي غاريث بايل بيسراه أرضية سهلة في الشباك في الدقيقة الـ51.