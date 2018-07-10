رسميا.. محرز ينضم لمانشستر سيتي

انضم اللاعب الجزائري رياض محرز نجم فريق ليستر سيتي إلى صفوف بطل الدوري الإنجليزي الممتاز مانشستر سيتي الثلاثاء بعقد يمتد لخمس سنوات.

ولم يتم الكشف عن قيمة العقد الذي سيربط محرز مع ناديه الجديد، لكن صحفا بريطانية كانت قد أشارت في وقت سابق إلى أن الصفقة تمت مقابل 60 مليون جنيه إسترليني.

وقال محرز للموقع الرسمي لنادي مانشستر سيتي "أنا سعيد للغاية لانضمامي لفريق سيتي وهو فريق يلعب كرة قدم رائعة تحت قيادة بيب غوارديولا".

ولعب محرز دورا محوريا في فوز فريقه السابق ليستر سيتي ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في عام 2016.