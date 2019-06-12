آخر صيحات الرياضة... مرآة وقفازات ذكية

بالموازاة مع تصاعد وتيرة الحياة العصرية وصعوبة الالتزام بمواعيد الرياضة اليومية، قررت بعض الشركات المختصة في اللياقة البدنية التأقلم مع هذا الوضع بطرح معدات تفاعلية تسمح للفرد بممارسة الرياضة في أي وقت أراد وحسب رزنامته، دون عناء التنقل إلى "الجيم".

بدأت التكنولوجيا تدخل سوق التمارين الفاخرة، بطرح تطبيقات ذكية تساعد المرء على ممارسة الرياضة وقت ما شاء وعلى الوتيرة التي يختارها.

شركات أميركية مختصة مثل "بلوتون" طرحت أجهزة قابلة للارتداء كمرحلة متقدمة من اختراعات الرياضة الموجهة مبدئيا لذوي الدخل المرتفع.

وشركة "فايت كامب" المختصة في معدات الرياضات القتالية، طرحت أجهزة رياضية تتعدى قيمتها الألف دولار، وهي حزمة تحتوي على قفازات ذكية تمكن من تتبع الممارسة واستشعار التطور الحاصل، عن طريق إعدادات متصلة بشاشة تعطي أرقاما وبيانات آنية.

كما يمكن ربط تلك المعدات بأي هدف مذكور في تطبيق FightCamp لالتقاط عدد اللكمات التي يتم إلقاؤها.

يقول القائمون على هذه المعدات إنه "يمكن للممارس متابعة تطوره وسرعة التوجيهات مع مرور التمارين".

تقول "فايت كامب" أيضا إنها طورت مؤخرا خوارزميات للتعرف على تحركات التدريب الأخرى، بما في ذلك الركلات، وتمرينات الضغط، وكذا حبل القفز.

من جانبها أكدت مؤسسة "بلوتون" المختصة في اللياقة المنزلية، بيعها أكثر من 400 ألف دراجة مرتبطة بالأجهزة الذكية، والمجهزة بشاشات عاكسة للتمارين.

يذكر أن متوسط تكلفة الأجهزة الرياضية التي تطرحها "بلوتون" على السوق والمتصلة بالإنترنت بلغ حوالي 2500 دولار.

شركة "ميرور" هي الأخرى طرحت منتجات عالية الذكاء لخدمة اللياقة المنزلية، تأتي على رأسها المرآة العاكسة الذكية، والتي تتيح عكس تمارين الفرد وهو ببيته، وعند إطفائها تقوم مقام مرآة طبيعية.

يذكر أن القائمين على "Mirror” رفضوا الإفصاح عن عدد المشتركين الذين قاموا بشراء المنتج منذ إطلاقه، لكن صحيفة نيويورك تايمز ذكرت في فبراير الماضي أن "ميرور" كانت تبيع ما قيمته مليون دولار من الشاشات الرقمية شهريا، أي ما يعادل حوالي 650 وحدة.

هذه الأرقام تعطي صورة عن التطور الذي تعرفه هذه المنتجات لدى المستهلكين، وهو ما يؤكده مؤسس "ميرور" ومديرها التنفيذي برين بوتنام.

يقول الرجل في بيان له "نحن نتنافس على أن نكون الشاشة المقبلة في حياتك، لديك هاتفك للاتصال، وجهاز الكمبيوتر الخاص بك للحصول على المعلومات، وجهاز التلفزيون الخاص بك للترفيه، والآن لديك مرآة التمارين الرياضية الخاصة بك".

يذكر أن تكلفة توصيل هذه المرآة داخل المنزل، والتي تشمل أشرطة المقاومة، ومراقبة معدل ضربات القلب، بلغت 250 دولار.

كما يجب أن تدفع 39 دولارا شهريا لمتابعة التدريبات الحية والمسجلة مسبقا، مثل التدريب على المقاومة، واليوغا، وتمارين القلب، أما المرآة نفسها فتبلغ قيمتها حوالي 1500 دولار.