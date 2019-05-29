هبوط حاد في صادرات إيران النفطية

أفادت بيانات الناقلات ومصدران بقطاع النفط بأن صادرات إيران من الخام هبطت كثيرا في أيار/ مايو الجاري، بعدما شددت الولايات المتحدة القيود على مصدر الدخل الرئيسي لطهران.

وصدرت إيران نحو 400 ألف برميل يوميا منذ بداية الشهر الحالي، وفقا لبيانات من "رفينيتيف أيكون" ومصدرين بالقطاع يتتبعان التدفقات، وهو ما يقل عن نصف وتيرة نيسان/ أبريل الماضي.

وقال أحد المصدرين "أتوقع صادرات بنحو 400 ألف برميل يوميا"، وهو ما يمثل زيادة عن نحو 250 ألف برميل يوميا في الأسبوعين الأولين من الشهر.

وذكر المصدر الثاني أن صادرات إيران في أيار/ مايو قد تصل إلى 500 ألف برميل يوميا.

وأدى هبوط الصادرات إلى تقلص المعروض في السوق وتعزيز الأسعار، فضلا عن الانخفاض الشديد في إيرادات إيران.

وتمثل قلة المعلومات حول معدل تدفق الشحنات الدقيق مشكلة لأعضاء أوبك وحلفائها، الذين من المقرر أن يجتمعوا في حزيران/ يونيو لتحديد سياسة إنتاج النفط.

وأعادت الولايات المتحدة فرض عقوبات على إيران في تشرين الثاني/ نوفمبر، بعدما انسحبت من الاتفاق النووي المبرم في 2015 بين طهران وست قوى عالمية.

وبهدف وقف مبيعات إيران من النفط بالكامل، أنهت واشنطن هذا الشهر إعفاءات من العقوبات كانت منحتها لبعض مستوردي الخام الإيراني.