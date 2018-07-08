رويترز: مواد كيميائية معالجة بالكلور استخدمت في دوما

أظهر تقرير حصلت عليه وكالة ويترز أن تحليلا مبدئيا أجرته منظمة حظر الأسلحة الكيميائية خلص إلى استخدام مواد كيميائية مختلفة معالجة بالكلور في هجوم استهدف مدينة دوما السورية في نيسان/ أبريل 2018.

وقال التقرير إن "فحوص عينتين تم الحصول على إحداهما من أسطوانة غاز والأخرى بالقرب من أسطوانة ثانية أظهرت وجود مواد كيميائية عضوية معالجة بالكلور".

لكن التقرير أشار إلى أنه لم يتم العثور على أدلة تثبت استخدام غازات أعصاب في الهجوم على المدينة.

واتهمت واشنطن ودول غربية أخرى القوات النظامية السورية بالمسؤولية عن الهجوم، وشنت على أثره ضربات جوية استهدفت قواعد ومواقع عسكرية تابعة لحكومة دمشق.

وكان تحقيق سابق مشترك بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية قد توصل إلى أن الحكومة السورية استخدمت غاز السارين وهو من غازات الأعصاب، في هجوم في نيسان/ أبريل 2017 واستخدمت الكلور كسلاح أيضا عدة مرات.