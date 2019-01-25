رويترز: متعاقدون عسكريون روس لحماية مادورو

أفادت وكالة أنباء رويترز الجمعة بأن متعاقدين عسكريين روسا وصلوا في الأيام القليلة الماضية إلى فنزويلا من أجل توفير الحماية للرئيس المطعون بشرعيته نيكولاس مادورو الذي يواجه ضغوطا متزايدة للتنحي عن منصبه.

ونسبت الوكالة هذه المعلومات إلى مصدرين قريبين من المتعاقدين العسكريين الذين يؤدون مهمات سرية لموسكو.

ونقلت عن مصدر ثالث مقرب من المتعاقدين الروس قوله إن فريقا منهم متواجد في فنزويلا، من دون أن يكشف عن موعد وصول هؤلاء أو دورهم في ذلك البلد.

وموسكو التي دعمت نظام مادورو بمليارات الدولارات، تعهدت هذا الأسبوع بالوقوف إلى جانبه بعد أن أعلن هوان غوايدو نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد.

وقال يفغيني شاباييف وهو زعيم فصيل محلي لمجموعة كروساكس شبه العسكرية، أنه سمع أن عدد المتعاقدين في فنزويلا قد يكون 400، لكن المصادر التي تواصلت مع رويترز تحدثت عن مجموعات أقل حجما.

وفيما لم تستجب وزارتا الدفاع الروسية والفنزويلية لطلب للتعليق، قال المتحدث باسم الكرملين "ليس لدينا مثل هذه المعلومات".