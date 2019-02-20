رويترز: كيم سيسافر بالقطار للقاء ترامب

قال مصدران مطلعان لرويترز الأربعاء إن فيتنام تستعد لوصول زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون إليها بالقطار لعقد قمته مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وقد يستغرق كيم يومين ونصف اليوم على الأقل لقطع آلاف الكيلومترات بالقطار من بيونغ يانج عاصمة كوريا الشمالية إلى فيتنام مرورا بالصين مما يعني أنه ينبغي أن يبدأ رحلته في غضون أيام حتى يصل في موعده المقرر وهو 25 شباط/فبراير.

وقال المصدران المطلعان على الترتيبات الأمنية واللوجستية للقمة إن قطار كيم سيتوقف في محطة دونغ دانغ الحدودية الفيتنامية ثم يقطع مسافة 170 كيلومترا بالسيارة وصولا إلى هانوي.

وقالت ثلاثة مصادر على دراية مباشرة بالاستعدادات لرويترز إن الموقع المفضل لعقد القمة بين كيم وترامب يومي 27 و28 شباط/فبراير هو دار الضيافة الحكومية التي تقع في وسط هانوي.

وأوضحت المصادر الخمسة التي تحدثت مع رويترز أن هذه الخطط قد تتغير.

وهذه المصادر غير مخولة بالحديث إلى الإعلام بسبب الحساسية المتعلقة بخطط سفر زعيم كوريا الشمالية.

وذكرت الحكومة الفيتنامية على موقعها الإلكتروني الأربعاء أن رئيس الوزراء نجوين شوان فوك أبلغ اللجنة المنظمة للقمة الثلاثاء أن الأمن خلال القمة يأتي على "قمة الأولويات".

وقال مصدران إن فندق متروبول، الموجود في الجهة المقابلة لدار الضيافة الحكومية، سيكون مكانا بديلا لعقد القمة.

ورأى شاهد من رويترز السبت كيم تشانج سون المساعد المقرب لكيم جونج أون وهو يزور دار الضيافة الحكومية وفندقي متروبول ومليا في وسط العاصمة. وقال أحد المصادر إن كيم قد يقيم في فندق مليا أثناء زيارته.

والقطار هو وسيلة الانتقال المفضلة لكيم جونج أون وكان كذلك لوالده كيم جونج إيل وجده كيم إيل سونج.