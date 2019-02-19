قسد تتحفظ على ألفي مدني في الباغوز

أفاد مراسل قناة الحرة الموجود قرب قرية باغوز تحتاني شمال شرقي سوريا بأن 40 شاحنة دخلت إلى القرية التي تعتبر آخر منطقة يسيطر عليها داعش، لإجلاء مدنيين.

وأضاف المراسل أن عددا من قيادات قوات سوريا الديمقراطية أكدت له أن القوات تتحفظ على نحو 2000 شخص من المدنيين بالإضافة عناصر من داعش.

ولم تخرج هذه الشاحنات التي من المفترض أن تقل المدنيين خارج باغوز تحتاني حتى الآن، حسب ما أفاد مراسل قناة الحرة.

ويبدو أن قوات سوريا الديمقراطية تنتظر حتى يعم الليل لإخراج المدنيين، وفقا لمراسل قناة الحرة.

وأوقفت قوات سوريا الديمقراطية عملياتها في باغوز تحتاتي بسبب وجود عدد من المدنيين الذين يحاصرهم داعش في مساحة لا تتجاوز 700 متر مربع.

وتنفي سوريا الديمقراطية وجود أي مفاوضات مع عناصر داعش، ولكن منذ العاشر من شباط/فبراير تحاول القوات المدعومة من واشنطن إقناع عناصر داعش بتسليم أنفسهم.

وتمكنت قوات سوريا الديمقراطية على ما يبدو في الساعات الماضية من إقناع مقاتلي داعش المتبقين في الباغوز بالمغادرة، وفق مراسل قناة الحرة.

ويسلك المسلحون الذين يسلمون أنفسهم ممرا آمنا شمال قرية الباغوز حيث يتم تفتيشهم والتحقيق معهم.

وتعتقل قوات سوريا الديمقراطية عناصر داعش الأجانب في سجنين هما سجن المالكية وسجن الحسكة.

وكان الرئيس دونالد ترامب طالب دولا أوروبية باستلام مواطنين يحملون جنسياتها كانوا قد انضموا لصفوف تنظيم داعش في سوريا.