رويترز: تعاون ياباني سعودي روسي في 'الغاز المسال'

كشف تقرير لرويترز عن تعاون ياباني سعودي روسي في مجال الغاز المسال في القطب الشمالي.

وأبلغت مصادر الوكالة أن شركة "ميتسوي أند كو" اليابانية وصندوق الاستثمار المباشر السيادي الروسي وشركة "أرامكو" السعودية يجرون مباحثات لشراء حصص في مشروع الغاز الطبيعي "المسال-2" في القطب الشمالي التابع لنوفاتك.

وأشارت المصادر إلى أن حجم الاستثمارات لم يتقرر بعد.

وتخطط نوفاتك لبدء إنتاج الغاز الطبيعي المسال في مشروعها في القطب الشمالي في 2022-2023.

وستصل الطاقة الإنتاجية السنوية للمحطة، التي من المتوقع أن تكلف نحو 25.5 مليار دولار، إلى 19.8 مليون طن، وستكون ثاني محطات نوفاتك للغاز الطبيعي المسال بعد يمال.

وتملك نوفاتك حصة نسبتها 90 بالمئة في المشروع، في حين تمتلك توتال الفرنسية عشرة بالمئة.

وتنوي نوفاتك إبقاء حصة نسبتها 60 بالمئة في المشروع وطرح حصة قدرها 30 بالمئة على مستثمرين آخرين.

وقال مصدران مطلعان إن ميتسوي وأرامكو وصندوق الاستثمار الروسي يجرون مباحثات مع نوفاتك بشأن الاستحواذ على حصص في المشروع الذي من المفترض أن يقرب شركة الغاز الروسية أكثر إلى هدفها إنتاج كميات من الغاز تعادل ما تضخه قطر وهي واحدة من أكبر منتجي الغاز المسال في العالم.