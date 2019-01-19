مصدر لرويترز: ترامب سيقترح حلا لإنهاء الإغلاق

قال مصدر مطلع لوكالة رويترز إن الرئيس دونالد ترامب سيقترح حلا وسطا بشأن الهجرة، خلال كلمة يلقيها السبت، لكن من دون أن يتراجع عن مطلبه بشأن تمويل بناء الجدار.

وأضاف أنه في الوقت الذي سيصر فيه ترامب على طلبه الحصول على 5.7 مليار دولار لتمويل الجدار، فإنه سيعرض دعم قوانين لحماية المهاجرين الشبان المعروفين باسم "الحالمين" وكذلك من يحظون بما يعرف باسم وضع الحماية المؤقتة، مما يؤكد صحة تقرير نشره موقع أكسيوس الأميركي.

وأوضح أن من بين المشاركين الرئيسيين في صياغة هذا العرض نائب الرئيس مايك بنس وكبير موظفي البيت الأبيض ميك مولفاني وكبير مستشاريه جاريد كوشنر.

ويعتزم ترامب الإعلان عن ذلك خلال كلمة سيلقيها من البيت الأبيض الساعة (21:00 ت. غ).