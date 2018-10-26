رويترز: العراق سيوقف نقل خام كركوك إلى إيران

قال مصدران على دراية بعمليات تصدير النفط العراقي الجمعة إن العراق سيوقف نقل الخام من حقل كركوك النفطي إلى إيران في تشرين الثاني/نوفمبر للامتثال لعقوبات فرضتها الولايات المتحدة على إيران، حسبما نقلت وكالة "رويترز".

وأبلغ المصدران "رويترز" أن العراق يصدر حاليا ما يقل عن 30 ألف برميل يوميا من خام كركوك إلى إيران بواسطة الشاحنات.

وقال المصدران إن الحكومة الاتحادية العراقية السابقة توصلت لاتفاق في منتصف تشرين الأول/أكتوبر مع حكومة إقليم كردستان لاستئناف تصدير الخام إلى ميناء جيهان التركي عبر المنطقة الكردية.

وأضاف المصدران أن الاتفاق يخضع لموافقة نهائية من رئيس الوزراء العراقي الجديد عادل عبد المهدي ووزير النفط المعين حديثا ثامر الغضبان.