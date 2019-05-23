نفى وزير الدفاع الأميركي بالوكالة باتريك شاناهان إرسال أي جندي إضافي إلى الشرق الأوسط ووصف تقارير إعلامية بهذا الخصوص بـ"الخاطئة".

وشدد شاناهان في دردشة مع الصحفيين على أن البنتاغون "حريص على عدم حصول أي سوء حسابات مع إيران".

وكانت وكالة رويترز نقلت عن مسؤولين أميركيين الأربعاء أن وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) تدرس طلبا من الجيش لإرسال نحو 5000 جندي إضافي إلى الشرق الأوسط وسط تزايد التوتر مع إيران.

ونقلت رويترز عن مسؤولين طلبا عدم نشر اسميهما قولهما إن القيادة المركزية الأميركية هي التي قدمت الطلب، وأضافت أنه ليس من الواضح ما إذا كان البنتاغون سيوافق على الطلب، وأن طبيعة القوات المطلوبة ستكون دفاعية.

وفي وقت سابق، نفى مسؤولان في البنتاغون في تصريح لـ"الحرّة" صحة تقارير لشبكة "سي أن أن" تحدثت عن إرسال قوات أميركية إلى المنطقة، وتساءلا عن مصدرها.