رويترز: أميركا تستعد لبيع أسلحة لتايوان

قالت أربعة مصادر مطلعة على المفاوضات إن الولايات المتحدة تسعى لبيع دبابات وأسلحة لتايوان قيمتها أكثر من ملياري دولار، وذلك في خطوة ستثير على الأرجح حنق الصين في وقت تتصاعد فيه الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.

وأضافت المصادر أن مذكرة غير رسمية حول الصفقة المقترحة أُرسلت إلى الكونغرس الأميركي. وطلب الأربعة عدم نشر أسمائهم لأنهم غير مخولين للحديث عن الصفقة.

وقال ثلاثة مصادر إن الصفقة المحتملة تشمل 108 دبابات من طراز أبرامز تنتجها شركة جنرال دينامكس بقيمة نحو ملياري دولار، بالإضافة إلى ذخيرة مضادة للدبابات.

وعلى مدى عدة سنوات، كانت تايوان تسعى إلى تحديث عتادها من الدبابات الأميركية الصنع والذي يشمل دبابات من طراز أم 60 باتون.

والولايات المتحدة هي مزود الأسلحة الوحيد لتايوان، التي تعتبرها الصين جزءا منها ولم تستبعد قط فكرة اللجوء إلى القوة لاستعادة الجزيرة إليها.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، التي تشرف على المبيعات العسكرية للخارج، إن الحكومة الأمريكية لا تعلق على عمليات محتملة أو منتظرة لبيع أو نقل أسلحة قبل إبلاغ الكونغرس بها رسميا.

وقال اثنان من المصادر إن الإخطارات التي أُرسلت إلى الكونغرس شملت مجموعة متنوعة من الذخائر المضادة للدبابات بما في ذلك 409 صواريخ من طراز جافلين التي تنتجها شركتا رايثيون ولوكهيد مارتن بقيمة تصل إلى 129 مليون دولار.

وقال مصدر إن الإخطارات تشمل أيضا 1240 صاروخا مضادا للدبابات من طراز تاو بقيمة تصل إلى 299 مليون دولار، مضيفا أنها تضم أيضا 250 صاروخا من طراز ستينغر بقيمة تصل إلى 223 مليون دولار.

وغالبا ما تستخدم صواريخ ستينغر، التي تحمل على الكتف، في أنظمة الأسلحة المضادة للطائرات.

المصدر: رويترز