روني يخوض المباراة الأخيرة مع إنكلترا

قال مدرب منتخب إنكلترا لكرة القدم غاريث ساوثغيت الأربعاء إن واين روني سيرتدي شارة القيادة والقميص رقم 10 حين يشارك في آخر مباراة دولية له مع بلاده أمام الولايات المتحدة وديا على ملعب ويمبلي الخميس.

وأضاف ساوثغيت في مؤتمر صحافي أن "اللاعبين يرغبون بشدة أن يرتدي روني رقم 10 ونعتقد أن هذا سيكون تكريما لائقا له".

وسيبدأ روني (33 عاما)، الذي يلعب حاليا في صفوف دي سي يونايتد في الدوري الأميركي للمحترفين، المواجهة بين البدلاء قبل أن يشارك في مباراته الدولية رقم 120 والأخيرة.

وبدأ روني، النجم السابق لإيفرتون ومانشستر يونايتد، مسيرته مع منتخب إنكلترا في 2003 ضد أستراليا بعمر 17 عاما و111 يوما.

وشارك روني مع منتخب الأسود الثلاثة في ست بطولات كبرى وكان قائدا له في 22 مباراة، وخاض آخر مباراة دولية ضد اسكتلندا في تشرين الثاني/نوفمبر 2016.

ويعد روني أفضل هداف في تاريخ المنتخب الإنكليزي بـ 53 هدفا في 119 مباراة.