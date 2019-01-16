رونالدو يقود اليوفي للفوز بالسوبر الإيطالي

أحرز النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الأربعاء هدف الفوز الوحيد لفريقه يوفانتوس ضد ميلان مانحا نادي السيدة العجوز لقب كأس السوبر الإيطالي للمرة الثامنة في تاريخه.

ونجح صاروخ ماديرا في إحراز هدف الفوز عبر كرة رأسية في الدقيقة 61، في المباراة التي جرت على ملعب الجوهرة المشعة في مدينة جدة السعودية.

واحتفل رونالدو بلقبه الأول مع فريق "السيدة العجوز" الذي انتقل إليه في الصيف قادما من ريال مدريد الإسباني مقابل نحو 100 مليون يورو.

وكان ميلان تغلب على يوفنتوس، بطل الدوري في المواسم السبعة الأخيرة، في نسخة 2016 من كأس السوبر بركلات الترجيح 4-3 بعد تعادلهما بهدف لهدف في الوقتين الأصلي والإضافي على ملعب جاسم بن حمد في الدوحة.