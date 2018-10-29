رونالدو يتحدث أخيرا: لهذا السبب تركت ريال مدريد

قال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إنه قرر مغادرة ريال مدريد لأن رئيس النادي فلورنتينو بيريز لم ينظر إليه إلا كوسيلة لجنى المال.

وأضاف رونالدو لمجلة "فرانس فوتبول" أنه "في أول أربع أو خمس سنوات قضيتها في ريال مدريد كنت أشعر بشخصيتي وأنني كريستيانو رونالدو، وهو ما تراجع لاحقا".

وتابع "كانت لغة العيون من جانب رئيس النادي تقول أمرا مختلفا، كما لو أن النادي لم يعد في حاجة ماسة لي".

وقال مهاجم يوفانتوس الإيطالي إنه راض عن قراره الرحيل "بالنظر إلى ما يحدث في سانتياغو برنابيو هذا الموسم".

وأكد أنه لم يرحل من ريال مدريد من أجل المال بل لأن "يوفنتوس كان يريدني حقا".

وانتقل رونالدو إلى يوفنتوس في تموز/يوليو مقابل 100 مليون يورو، وسجل للسيدة العجوز حتى الآن سبعة أهداف في 10 مباريات.