رونالدو: أتمنى أن يأتي ميسي إلى إيطاليا

حث البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس الإيطالي، منافسه نجم برشلونة الإسباني ليونيل ميسي على أن يحذو حذوه ويخوض تحديا جديدا في مسيرته الكروية بعيدا عن الدوري الإسباني لكرة القدم.

وقال رونالدو (33 عاما) في تصريحات نشرتها وسائل إعلام إيطالية الاثنين "أتمنى أن يأتي إلى إيطاليا يوما ما. آمل في أن يقبل التحدي مثلي، لكن إذا كان سعيدا هناك فإنني أحترم ذلك".

وشهدت السنوات الـ10 الأخيرة منافسة شديدة بين رونالدو وميسي مع فريقيهما الغريمين التقليديين ريال مدريد وبرشلونة، وفرضا سيطرتهما على الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم (5 مرات لكل منهما)، قبل أن يكسر الدولي الكرواتي لوكا مودريتش هيمنتهما هذا العام بعد قيادته منتخب بلاده إلى نهائي مونديال روسيا الصيف الماضي وريال مدريد إلى الفوز بدوري أبطال أوروبا.

وردا على سؤال حول افتقاده لميسي (31 عاما) الذي يدافع عن ألوان برشلونة منذ بداية مسيرته، قال رونالدو "كلا، ربما هو الذي يفتقدني".

وأضاف الدولي البرتغالي الذي سبق له الدفاع عن ألوان مانشستر يونايتد الإنكليزي، وانضم هذا الموسم إلى يوفنتوس قادما من ريال مدريد: "لعبت في إنكلترا وإسبانيا وإيطاليا والبرتغال ولمنتخب بلادي، بينما هو لا يزال في إسبانيا".

وأردف قائلا "ربما يحتاج إلى أكثر... بالنسبة لي، الحياة تحد، وأنا أحب ذلك وأحب أن أجعل الناس سعداء".

وتابع "إنه لاعب رائع وشخص جيد، لكنني لا أفتقد أي شيء هنا. هذه هي حياتي الجديدة وأنا سعيد"، موضحا "تركت المكان الذي يشعرني بالراحة (مدريد) وأقدمت على خوض التحدي هنا في تورينو، كل شيء سار على ما يرام، وأثبت أنني لا زلت لاعبا رائعا".

وتعاقد يوفنتوس مع رونالدو صيف هذا العام مقابل نحو 100 مليون يورو، أملا في أن يساعده بالتتويج بلقب مسابقة دوري أبطال أوروبا التي بلغ مباراتها النهائية مرتين في المواسم الأربعة الأخيرة.