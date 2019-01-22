روما يكتسح ترشيحات أوسكار.. وتواجد لبناني

تصدر الفيلمان المكسيكي "روما" والبريطاني "المفضلة" ترشيحات جوائز أوسكار التي أعلنت الثلاثاء، فيما ترشح فيلم "كفر ناحوم" للمخرجة اللبنانية نادين لبكي لجائزة أفضل فيلم أجنبي.

وينافس "روما" و"المفضلة (The Favourite) على جائزة أفضل فيلم مع أفلام "مولد نجمة" (A Star is Born) و"النمر الأسود" (Black Panther) و"الكتاب الأخضر" (Green Book) و"بلاك كلانزمان" و"النائب" (Vice) والفيلم الموسيقي "الملحمة البوهيمية" (Bohemian Rhapsody).

ومن المقرر تسليم جوائز أوسكار في هوليوود في 24 شباط/فبراير.

وينافس "روما" على 10 جوائز من بينها كذلك أفضل فيلم أجنبي وأفضل مخرج وأفضل ممثلة.

فيما يدخل "المفضلة" السباق في تسع جوائز بينها أفضل ممثلة ومخرج.