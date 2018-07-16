رولز رويس تدخل على خط 'التاكسي الطائر'

أعلنت شركة صناعة محركات الطائرات رولز رويس عن بدء تصنيع نظام دفع مخصص لـ"التاكسي الطائر"، ضمن خطة للمنافسة في هذا المجال.

وقالت الشركة البريطانية إنها تبحث عن شريك لمساعدتها في تطوير مشروع بهذا الشأن، وتأمل أن تحلق طائراتها في السماء بداية العقد المقبل.

وكشفت رولز رويس عن خطط لإنتاج مركبة كهربائية تستطيع الإقلاع والهبوط عموديا (التاكسي الطائر)، والتي يمكن أن تحمل أربعة أو خمسة أشخاص، بينما تصل سرعتها إلى 250 ميلا في الساعة، لمسافة 500 ميل.

وتنضم بذلك الشركة التي تصنع محركات الطائرات، إلى عدة شركات أخرى تعمل على تحويل حلم "التاكسي الطائر" إلى حقيقة، ما قد يحدث ثورة في عالم النقل.

وكانت أوبر قد أعلنت نهاية العام 2017 عن توقيعها اتفاقا مع وكالة "ناسا" لتطوير برنامج للتحكم في مسارات خدمة "التاكسي الطائر" بالتوازي مع مسارات التوصيل التي تقدمها أوبر على الأرض.