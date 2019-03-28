فضح حيلة روسية لحماية بوتين

قال تقرير لمركز الدراسات الدفاعية المتقدمة في العاصمة واشنطن، إن روسيا تتلاعب بنظام تحديد المواقع العالمي PS من أجل حماية الرئيس فلاديمير بوتين من الطائرات المسيرة أثناء سفره.

وكان المركز أجرى تحقيقا لمدة عام انتهى في تشرين الثاني/نوفمبر 2018، عن التلاعب بـ GPS و أنظمة الملاحة الأخرى الخاصة بالأقمار الصناعية.

ووجد التقرير الذي اعتمد على بيانات الأقمار الصناعية، أن تكتيك التلاعب بـ GPS قد استخدم في روسيا وأوكرانيا وسوريا، بجانب بعض أساليب الخداع التي ارتبطت ارتباطا وثيقا بتحركات بوتين.

​وأوضح تقرير المركز أن السبب وراء ذلك، هو منع نشاط الطائرات بدون طيار المدنية غير المصرح بها في محيط الرئيس الروسي.

كما توصل التقرير إلى أدلة تثبت استخدام أساليب التلاعب بنظام GNSS من أجل حماية مباني الحكومة الروسية الاستراتيجية وغيرها من المنشآت شديدة الحساسية قرب من البحر الأسود وفي موسكو.

وأشار التقرير إلى أن روسيا تعد رائدة في استخدام هذه الأساليب من أجل خدمة مصالحها الاستراتيجية داخل روسيا وخارجها.