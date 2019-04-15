روسيا تحجب 'موقعا' بسبب جدارية لبوتين

قالت رئيسة تحرير موقع إخباري إقليمي إن السلطات الروسية حجبت الموقع خلال مطلع الأسبوع بسبب تقرير عن جدارية مسيئة للرئيس فلاديمير بوتين، وذلك بموجب قانون جديد يحظر الإساءة للمسؤولين على الإنترنت.

ويسمح التشريع، الذي وقع عليه بوتين ليصبح قانونا الشهر الماضي، للسلطات بحجب المواقع التي تنشر محتوى يصنف بأنه يظهر "عدم احترام فج".

ويقول منتقدو الكرملين إن الإجراء هو شكل من أشكال الرقابة المباشرة للدولة، بينما يقول واضعو القانون إنه ضروري للحفاظ على سلامة النقاش العام على الإنترنت.

وقالت رئيسة التحرير أولجا بروخوروفا إن هيئة الرقابة على الإعلام الرسمية (روسكوماندزور) حجبت موقع 76. آر. يو في ياروسلافل شمال شرقي موسكو لأكثر من 12 ساعة يومي 12 و13 نيسان/أبريل.

وذكرت أن الهيئة أبلغت الموقع بعد حجبه أن تقريره بشأن الجدارية على أعمدة أحد مراكز الشرطة المحلية، والتي تنتقد بوتين بشكل من البذاءة، تضمن معلومات صنفت بأنها مخالفة لقانون إهانة السلطات.

وأضافت أن الحجب رُفع عن الموقع بعد أن أزال صورة الجدارية من التقرير وأرسل لقطة شاشة للهيئة.

المصدر: رويترز