معارض روسي: بوتين يتدخل في الانتخابات حيث يستطيع

قال عملاق النفط الروسي السابق والمعارض لنظام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ميخائيل خودوركوفسكي إن "الكرملين يعمل على التدخل في أغلب الانتخابات التي تجري خارج روسيا حيثما كانت".

وفي حديث لشبكة "سي أن أن" قال خودوركوفسكي إن الحكومة الروسية مصممة على إضعاف المنافسين الأجانب بما فيهم الولايات المتحدة الأميركية "من أجل تحقيق غايات الرئيس بوتين".

ولدى إجابته عن سؤال للصحفي الأميركي ريتشاردا كويست حول رؤيته لإمكانية سعي روسيا التدخل في الانتخابات البريطانية واستفتاء الخروج من الاتحاد الأوروبي والانتخابات الرئاسية الفرنسية، قال خودوركوفسكي "لا أستطيع أن أقول روسيا، لأن هناك 145مليون روسي لا يكترثون لهذه الانتخابات ولا تلك التي تجري في بلدهم".

وتابع خودوركوفسكي الذي سجن إثر معارضته نظام بوتين "لكن الكرملين مهتم بتلك الانتخابات ويسعى لخلق أي ظروف تساعده على التدخل في أي استحقاق خارج روسيا".

وفي إجابته على تعقيب للصحفي يتعلق بالهدف الذي رسمه الكرملين خلال سعيه للتدخل في الانتخابات، قال خودوركوفسكي "الكرملين يسعى لإضعاف الحكومات قصد مفاوضتها من زاوية الطرف القوي"، ثم استدرك "كل ذلك من أجل تحقيق الأهداف التي سطرها فلاديمير بوتن لنفسه".

يذكر أن وكالة الأنباء الألمانية أفادت السبت 13 نيسان/ أبريل الماضي بأن أجهزة استخبارات أوروبية رصدت محاولات روسية للتأثير على انتخابات البرلمان الأوروبي، التي من المقرر أن تجري بين 23 و26 أيار/ مايو الجاري.

وأوضحت الوكالة أن معلومات أجهزة الاستخبارات تلك، تشير إلى وجود جهود من قبل صفحات على شبكات التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام مدعومة من طرف روسيا لدعم الأحزاب الصديقة لموسكو.

وأضافت المعلومات أن المحاولات تركز على الشباب بوجه خاص، وقد تمثلت في التشكيك في أهمية البرلمان الأوروبي والتصويت في الانتخابات الخاصة به.