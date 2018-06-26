روخو ينقذ الأرجنتين من العودة لبوينس آيرس

أنقذ مدافع مانشستر يونايتد ماركوس روخو منتخب بلاده الأرجنتين من الخروج المبكر من مونديال روسيا 2018 بعدما تمكن من تسجيل هدف الفوز لمنتخب التانغو على نيجيريا قبل أربع دقائق من نهاية المباراة.

وكانت الأرجنتين تقدمت أولا عبر ليونيل ميسي في الدقيقة 14، لكن فيكتور موسيس أحرز التعادل للنيجيريين في الدقيقة 51 من ضربة جزاء.

وبهذه النتيجة احتلت الأرجنتين المركز الثاني بأربع نقاط خلف كرواتيا المتصدرة والتي فازت بدورها على آيسلندا بهدفين مقابل هدف واحد.

وستواجه الأرجنتين فرنسا في الدور ثمن النهائي السبت المقبل، فيما تلعب كرواتيا مع الدنمارك بعدها بيوم واحد.