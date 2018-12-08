روحاني يهدد بـ'طوفان' مخدرات ولاجئين وقنابل

هدد الرئيس الإيراني حسن روحاني السبت الغرب بـ"طوفان" من المخدرات واللاجئين والهجمات إذا أضعفت العقوبات الأميركية قدرة إيران على احتواء هذه المشكلات.

وقال روحاني في كلمة بثها التلفزيون الرسمي على الهواء "عليهم أن يعرفوا أنهم عبر فرض عقوبات على إيران، سيضرون بقدرتنا على مكافحة المخدرات والإرهاب"، في إشارة إلى دور طهران في مكافحة التهريب وخصوصا من أفغانستان.

ويمثل تهريب المخدرات تحديا كبيرا أمام إيران إذ تقع على الحدود مع أفغانستان، أكبر منتج للأفيون في العالم، وكذلك مع باكستان التي تعد دولة رئيسية تمر من خلالها المخدرات.