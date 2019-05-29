روحاني يضع شروطا للحوار مع واشنطن

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني الأربعاء إن الباب مفتوح للحوار مع الولايات المتحدة إذا رفعت العقوبات عن إيران ووفت بالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي.

ونقلت قناة "برس تي في" الحكومية الإيرانية عن روحاني قوله إن "الباب لم يغلق إذا رفعت الولايات المتحدة العقوبات ووفت بالتزاماتها".

وبلغت العلاقات الأميركية الإيرانية أدنى مستوياتها العام الفائت إثر انسحاب إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب من الاتفاق النووي الموقع في العام 2015 بين طهران والقوى الدولية الكبرى.

وفي الثامن من الشهر الجاري هددت إيران بتعليق تنفيذ بعض التزاماتها في الاتفاق النووي في حال لم تتوصل الدول الأخرى الموقعة على الاتفاق إلى حل خلال 60 يوما لتخفيف تأثير العقوبات الأميركية على القطاعين النفطي والمصرفي الإيرانيَيْن.