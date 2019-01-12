روبوت كلب.. يوصل الطلبات ويطرق الباب

أعلنت شركة "كونتيننتال" التكنولوجية عن نظام متكامل لتوصيل الطلبات يعتمد على السيارات ذاتية القيادة، و"روبوت كلب". جاء ذلك خلال معرض الإلكترونيات الاستهلاكية عقد في لاس فيغاس الأسبوع الماضي.

ويتضمن النظام سيارة ذاتية القيادة مخصصة للروبوتات التي تستطيع الوصول للمنازل والمكاتب من أجل توصيل الطلبات.

وأشارت الشركة إلى تعاونها مع "أني بوتيكس" من أجل تطوير الروبوت الذي يشبه في شكله وحجم الكلب، ولكنه يحمل صندوقا على ظهره.

وأوضحت الشركة أنها تطمح إلى أن يصبح هذا النظام قائما ومستخدما خاصة في المدن الذكية التي تستطيع الاعتماد فيها على المركبات ذاتية القيادة.

ولا يزال النظام قيد التجربة من أجل التأكد من ملائمته للعمل في الشوارع، إذ عرضت الشركة نموذجا لنظام التوصيل الذي تطمح له.